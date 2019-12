Exploitation clandestine de l'or à Kédougou: 7 individus de nationalités étrangères arrêtés

Sept (7) individus de nationalités étrangères ont été arrêtés à hauteur du village de Guémédié, commune de Médina Baffé, département de Saraya, région de Kédougou. Ils ont été interpellés par la Subdivision des Douanes de Kédougou dans la nuit du jeudi 19 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019, en milieu de journée dans le site d’exploitation dénommé Sekola.



Les mis en cause sont poursuivis pour importation en contrebande de machines, utilisation frauduleuse d'engins mécaniques et exploitation clandestine de minerais. Selon L’As, Ils avaient réussi à aménager un site d’orpaillage clandestin sur la berge de la Falémé, dans un triangle non loin des frontières avec la Guinée et le Mali.



Le service de communication de la Douane renseigne que la bande utilisait des produits nocifs. Ce qui constitue un réel danger pour l’environnement et les populations puisque lesdits produits se retrouvent dans les eaux du fleuve et dans les terres environnantes détériorant ainsi leur qualité.



Les prévenus ont été déférés au parquet de Kédougou. L’enquête se poursuit.