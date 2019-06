Exploitation illégale de l’or à Niokolo Koba: la gendarmerie saisit le matériel utilisé pour l’activité

Après le placement sous mandat de huit (8) personnes pour exploitation illégale de l’or au parc national Niokolo Koba, la gendarmerie de Kédougou vient de saisir le matériel utilisé pour cette activité, rapporte la Rfm.



C’est un matériel semi mécanisé, composé de pointeuse, des pelles mécaniques, d’une dizaine de motopompes, d’un groupe électrogène, de 8 fûts de mille litres de gasoil, du mercure et beaucoup d’accessoires.



Le matériel appartenait aux chinois et était établi dans une localité située à 10 km de la commune de Tomboronkoto. Nos confères rapportent que le maire de cette commune a été entendu par la gendarmerie de Kédougou sur la présence la présence illégale des chinois dans cette zone.



Le chef de village et trois autres personnes supposées être proche des chinois ont aussi été entendus sur leurs relations avec les chinois. Une quarantaine de personnes a été aussi arrêtée pour activité illicite dans le parc national.