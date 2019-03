Expulsé du Togo, le navire ‘’Oceanprincess’’, bourré de riz impropre prend la direction du Sénégal

Le Togo vient d’interdire au navire "Oceanprincess" toute manœuvre de déchargement d’un riz qui provient de ce pays. Mais avant cette décision des autorités togolaises, la même mesure avait été prise par la Guinée qui a demandé le renvoi de ce produit Birman au fournisseur.«Vous êtes invités à procéder au débarquement des 14 000 tonnes de riz indien assujetties au respect des procédures administratives et à renvoyer les 22 000 tonnes de riz birman à votre fournisseur » avait martelé le 30 novembre dernier au directeur général de la société Huilerie de Guinée, le ministre du Commerce, Boubacar Barry, dans un site guinéen.Selon Source A, cette cargaison de riz d’une qualité douteuse, rejetée par les Services portuaires guinéens et togolais, a pris la direction de Dakar depuis quelques jours. Le navire ‘’Oceanprincess’’, avec une cargaison de 18.000 tonnes de riz d’origine birmane, est dans les eaux internationales et se dirige vers Dakar, après avoir échoué à débarquer le produit dans les pays voisins.

Toutefois, ces informations font état que le navire est activement surveillé, dans les eaux internationales, depuis son départ du Port de Lomé, ce qui empêche, pour le moment, une intervention des éléments de la Marine nationale et de la Douane.