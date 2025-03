Expulsions de migrants africains en Mauritanie : les réfugiés mauritaniens au Sénégal lancent un cri d’alarme

Les réfugiés mauritaniens au Sénégal plus que jamais inquiets après l’expulsion de migrants africains en Mauritanie. Dans un communiqué, la communauté des réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal exprime sa profonde inquiétude face aux récentes expulsions de migrants africains en Mauritanie.



« Ces événements viennent confirmer les craintes qu’ils n’ont cessé d’exprimer depuis des années : la persistance d’une politique discriminatoire et d’exclusion à l’égard des populations noires en Mauritanie », lit-on dans le communiqué de la Coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal (CORMS).



Selon elle, les réfugiés mauritaniens installés au Sénégal sont les survivants d’une tragédie qui a marqué l’histoire de la sous-région. Chassés de leur propre pays lors des événements de 1989, victimes de spoliations, d’exactions et d’une politique de purification ethnique, ils ont trouvé refuge au Sénégal, espérant y reconstruire leur vie en paix. « Aujourd’hui encore, nombre d’entre eux vivent dans l’incertitude, sans véritable reconnaissance légale ni possibilité de retour sécurisé en Mauritanie », rappelle la CORMS.



D’après les réfugiés mauritaniens au Sénégal, « l’expulsion récente de migrants africains par les autorités mauritaniennes prouve une fois de plus que les pratiques d’exclusion et de rejet des Noirs sont toujours d’actualité dans ce pays ».



« Ces faits viennent renforcer la conviction des réfugiés mauritaniens que leur exil forcé n’a jamais réellement pris fin et que toute tentative de retour en Mauritanie reste une menace pour leur sécurité et leur dignité », peut-on lire.



Face à cette situation, la communauté des réfugiés mauritaniens au Sénégal interpelle les « autorités sénégalaises afin qu’elles continuent de garantir leur protection et leur dignité, conformément aux principes d’asile et de solidarité qui ont toujours guidé le pays ».



En outre, elle appelle les « organisations internationales, notamment le HCR et les institutions de défense des droits humains, à prendre position et à agir pour que la Mauritanie mette fin aux pratiques discriminatoires et respecte ses engagements en matière de droits humains ».



Par ailleurs, la CORMS invite la « communauté africaine et internationale à ne pas rester silencieuse face à ces expulsions qui rappellent de sombres heures de l’histoire récente ».



Enfin, les réfugiés mauritaniens au Sénégal réaffirment leur volonté de vivre dans la paix et la dignité, tout en espérant que la justice et le respect des droits humains triompheront.