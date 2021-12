Extension du cimetière de Pikine: le Directeur de l'Agetip donne des assurances

Les travaux d’extension du cimetière de Pikine ont démarré, hier mardi, révèle « Le Quotidien ». Le Président Macky Sall a accepté de satisfaire une demande sociale d’étendre le cimetière Pikine, selon El Hadj Malick Gaye, Directeur général de l'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public (Agetip), maître d’œuvre des travaux.



« On est sur le site d’extension du cimetière de Pikine. C’est une forte demande sociale portée par les autorités municipales, les populations, mais surtout par la plus haute autorité de ce pays, le président de la République, son Excellence le Président Macky Sall. C’est lui qui a dégagé les moyens pour qu’on puisse démarrer les travaux », indique le DG de l’Agetip. Poursuivant, il a ajouté que « les dispositions idoines seront prises pour que les travaux démarrent sans délai ». Et que le chef de l’État « a instruit de démarrer, sans délai, les travaux de viabilisation du site ».



El Hadj Malick Gaye qui était sur le site en compagnie du préfet, du maire de Pikine, du maire de Pikine-ouest et des associations, a souligné que le site sera difficile à viabiliser parce que c’est « des marécages et que c’est l’exutoire pratiquement de toutes les eaux de ruissellement de la zone ».



Néanmoins, il a affirmé que les travaux sont largement à leur portée. « Techniquement, on sait ce qu’on doit faire pour le rendre viable et pour en faire une zone d’extension naturelle du cimetière. Nous avons finalisé les études, l’entreprise a été choisie et nous allons affiner les dossiers d’exécution. Mais comme tout projet avec des impacts sociaux, je veux parler des impenses, nous venons de démarrer les travaux sur les parties libres du site. On veut que ce site soit fonctionnel très rapidement et permettre aux populations de disposer d’une zone d’extension naturelle », soutient le DG de l’Agetip.