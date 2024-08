Extirper cette “épine migratoire” du pied de l’Occident (Par Marem Kanté)

Encore des morts.

Encore des rêves brisés.

Qui pour sauver ces jeunes “desperados”? Bonne question du journal LE PUBLIC.



Voici 5 éléments de réponse face à cette poignante question.



* Premièrement - Seuls des DIRIGEANTS EUROPÉENS (France, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Allemagne, etc.) réellement CONSCIENTS de l’avenir de l’Europe sur la question migratoire se poseraient cette question : Pourquoi de jeunes africains sont-ils de plus en plus nombreux à vouloir fuir leur pays? Parce que imagine-toi qu’il existe des citoyens européens qui incident cette jeunesse africaine à émigrer en Europe parce que tout simplement ils ont besoin d’une main d’œuvre ouvrière “bon marché” de 10 euros la journée pour s’occuper des leurs plantations de coton, oups ! Je voulais dire leurs champs de légumes et de fruits. Également parce qu’il y’a une manne financière derrière ce sujet migratoire dans lequel des gouvernements européens dépensent des sommes colossales pour la prise en charge des centres d’accueil des migrants africains en Europe. “C’est juteux ! Donc venez, nous on se frotte bien les mains!” Combien de milliards d’euros l’Europe a dépensé dans la question migratoire? Je veux une réponse ! Quelle hérésie de penser vouloir extirper de la sorte cette “épine migratoire” du pied de l’Occident ! La solution est autre, et tout bénéfique pour l’Europe et pour l’Afrique.



* Deuxièmement - seuls les DIRIGEANTS et LEADERS AFRICAINS qui ont une CONSCIENCE PROFONDE du DEVOIR DE MÉMOIRE de l’histoire du continent, n’accepteraient cet esclavage moderne. Parce que figure-toi que l’émigration clandestine n’est rien d’autre qu’un nouveau type d’esclavage. La seule différence est que le premier était “forcé” et que le deuxième est un “consentement désespéré” parce que ces “esclaves” pour ne pas dire “ces clandestins” sont contraints de quitter leur pays pour des raisons liées tout simplement à la précarité de leurs conditions d’existence, à savoir le manque d’éducation, d’emploi, de formation, des gens vivant dans des conditions de désespoir à cause de manque de perspective sociale. Qui va s’aventurer dans une aventure clandestine en laissant une vie épanouie chez soi ?



* Troisièmement - seuls leurs FRÈRES AFRICAINS acteurs locaux et porteurs de voix confondus, CONSCIENTS du sens élevé de l’humanisme et des droits de l’homme, se porteraient “volontaires sentinelles” de la vie de ces jeunes désespérés en dénonçant les passeurs et détruire toutes embarcations qui les transportent vers la mort ou la servitude.



* Quatrièmement - seule l’ELITE INTELLECTUELLE AFRICAINE CONSCIENTE de son pouvoir de persuasion et d’influence positive, pourrait apporter toute l’assistance psychologique galvanisante à “ces desperados”, en éveillant en eux des talents insoupçonnés. Parce que figure-toi qu’en chaque humain se cache un talent incroyable qui peut contribuer à changer la vie d’une nation. Pour le Sénégal, je peux citer en exemple Sadio MANÉ, Youssou NDOUR, et tant d’autres icônes de réussite. Sadio MANÉ est allé à l’aventure en Europe dans des conditions difficiles mais légales. Il est tombé sur des boosters de talents qui l’ont porté au sommet du foot mondial. Également pour Youssou NDOUR, jeune musicien talentueux, des mains l’ont propulsé au Zénith musical grâce à sa voix d’or. Ces figures et tant d’autres icônes africaines ont été soutenues par des bras confiants de leur potentiel. C’est ce qui manque à cette jeunesse désespérée.



* Cinquièmement - seule l’ELITE POLITICIENNE réellement CONSCIENTE du noble sens de la politique, tendrait la main à cette jeunesse désespérée devenue rempart des politicards qui se servent de leur désespoir pour accéder au pouvoir pour ensuite les jeter comme des ordures à la merci des vautours de toutes sortes.



Donc, si aujourd’hui ces jeunes s’embarquent de plus en plus dans des pirogues de fortune pour aller chercher fortune, parce qu’ils estiment tenter leur chance ailleurs. C’est parce que ces jeunes n’ont pas encore trouvé des réponses qu’il faut à leurs besoins existentiels.



Donc ma conclusion est que tout est question de CONSCIENCE, de la part de cette jeunesse et de la part de tous ceux que j’ai cité ci-dessus. Car, tant que l’on ne creusera pas l’abcès pour extraire le pus, non seulement l’avenir et la sécurité économique et sociale de l’Europe est en danger à cause de la question migratoire mais celui de l’Afrique également parce que plus il y’en a des morts plus l’Afrique perd sa force juvénile. Qui est digne de porter le porter le legs du continent si ce n’est sa jeunesse ? Absente, qui va porter les défis du continent face à ces grandes mutations mondiales qui se profilent à l’horizon?



À méditer.

One love

——/

PlumeCitoyenne

MaremKANTE

Jeudi 8 août 2024