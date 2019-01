Extorsion de fond et association de malfaiteurs : Gaston Mbengue, Rampino et Cheikh Cadiaga condamnés

Le promoteur de lutte Gaston Mbengue, le "Karimiste" Moise Rampino et le défenseur attitré de Cheikh Amar, Cheikh Gadiaga ont tous les trois été condamnés par le Tribunal Correctionnel de Dakar, dans l'affaire d'extorsion de fonds, d'association de malfaiteurs et complicité dans laquelle ils étaient impliqués.



Ils ont été reconnus coupables, mais ont écopé de diverses peines. Si Gaston Mbengue a été condamné à deux ans de prison avec sursis, Rampino et Gadiaga ont pris chacun une deux ans dont 10 mois ferme. Il s'y ajoute que chaque condamné doit verser aux parties civiles, parmi elles Pape Mael Diop et le colonel Issa Niang, la somme de 2 millions de francs CFA. Ces dernières avaient réclamé 200 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts