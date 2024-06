Extradition de Macky Sall : les obstacles et autres embûches qui attendent le Collectif

Extrader Macky Sall au Sénégal, le débat s'installe peu à peu dans le pays. Hier est né un collectif pour l'extradition de l'ancien Président du Sénégal vivant au Maroc pour crimes commis sous son magistère. A la tête de ce collectif, Boubacar Sèye de Horizon sans Frontières ,se considérant lui-même comme victime, croit mordicus à la possibilité d'extrader le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye.



Une chose qui risque de rencontrer beaucoup de difficultés. Car de l'avis du pénaliste Ndiack Fall, on ne peut poursuivre un ancien président de la République que dans le cas de haute trahison. "Encore que le cas de haute trahison reste à définir" a confié le pénaliste. " Le principe, c’est que le président de la République est irresponsable pénalement dans les actes commis à l'occasion de ses fonctions. Ça, c'est le principe. Donc, le principe, c’est l’irresponsabilité pénale du chef de l'État. Mais la Constitution dit que le chef de l'Etat est irresponsable pénalement, sauf en cas de haute trahison. La Constitution dit sauf haute trahison. Or, la notion de haute trahison n'a aucune définition juridique précise", déclarait monsieur Diaw sur les ondes de la RFM ce midi.



Nonobstant cet argument juridique, monsieur Sèye de Horizon sans Frontières ne montre pas un signe de découragement. Il dit croire en l'extradition de leur ancien "bourreau". Je pense qu'un homme ne peut pas être au-dessus de la loi surtout quand le sang est versé. Donc, il n'y aucune loi des hommes qui puisse être au-dessus. C'est vrai que Macky Sall a précipité une loi d'amnistie. Mais on ne peut pas amnistier des crimes de sang", conforte Boubacar Sèye.



En rebondissant sur le même sujet, le pénaliste de corser son argumentaire. Sur ce dit-il, "le chef d'Etat, quelle que soit la gravité des actes qu'il commet, est considéré comme irresponsable. C'est ce qu'on appelle le principe de l’irresponsabilité pénale du chef de l'État". Selon lui, « on considère que le chef de l’Etat est irresponsable pénalement sauf en cas de haute trahison et cette notion ne répond à aucune définition juridique précise".



" C'est bien possible d'extrader Macky Sall et il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a eu des gens beaucoup plus puissants que lui (Macky Sall) dans le monde mais ils ont été extradés. Donc, je pense que c'est bien possible et nous y croyons", a conclu monsieur Sèye.