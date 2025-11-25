Extradition de Madiambal Diagne vers le Sénégal : l'audience renvoyée au 3 février

Le Sénégal devra encore patienter. Le procès portant sur la demande d’extradition du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne n’a pas eu lieu ce mardi. La Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles a reporté l’audience au 3 février prochain, soit dans trois mois.



Ce nouveau report, après celui du 4 novembre dernier, constitue une deuxième victoire pour le journaliste face aux autorités sénégalaises. Il intervient après la levée récente des mesures de contrôle judiciaire qui pesaient sur Madiambal Diagne.



Pour rappel, un mandat d’arrêt international avait été émis contre M. Diagne le 26 septembre dernier par le président du Collège des juges d’instruction financiers du Sénégal. Cette procédure judiciaire fait suite à son blocage à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), à sa convocation par la Direction des investigations criminelles (DIC), puis à son départ vers la France via Banjul, après un passage par Thiès.