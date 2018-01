Extradition de Yaya Jammeh: la Guinée équatoriale refuse catégoriquement

La Guinée Equatoriale dit non à l’extradition de l’ancien homme fort de la Gambie. Le Président Teodoro Obiang Nguema a déclaré que son pays n’extradera pas Yaya Jammeh. Une déclaration soutenue par Alpha Condé a l’issue d’une visite de quelques heures à Malabo.



« Je crois que la position de protéger les anciens chefs d’Etat est une position correcte. Et précisément, je félicite Alpha Condé qui m'a suggéré qu’il n’accepterait aucune demande d’extradition de Yaya Jammeh. Moi n’on plus je ne l’accepterai pas », a expliqué le président Obiang Nguema.



Pour l'Equatoguinéen, il faut protéger Yaya Jammeh, mais aussi, le respecter comme ancien chef d’Etat d’Afrique. Car dit-il, « c’est une garantie pour que les autres chefs d’Etat qui doivent quitter le pouvoir n’aient pas peur des harcèlements qu’ils pourraient subir après ».



Une déclaration qui a provoqué la colère à Banjul où les victimes de la féroce répression exercée par le régime de Jammeh mettent en place une procédure judiciaire contre lui.



Pour rappel, en janvier 2017 il avait été contraint de partir en exil après plus de 22 ans à la tête de la Gambie. Et ce après avoir contesté pendant six semaines sa défaite à l’élection présidentielle de décembre 2016 face à Adama Barrow.