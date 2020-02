Extradition de l’Indien Ravi Sulya Poojari : la Cour suprême va statuer sur le décret de Macky, ce mercredi

La Cour suprême va se pencher mercredi, sur le décret du chef de l’Etat Macky Sall autorisant l’extradition de l’Indien Ravi Sulya Poojari. C’est suite au recours déposé par l’avocat de ce dernier, Me El Hadji Diouf pour « excès de pouvoir ».



La Cour suprême va-t-elle contredire le président de la République, Macky Sall suite à sa décision d’extrader le présumé gangstter indien ? On en saura davantage demain, mercredi lors de l’audience.



En cavale depuis 15 ans et présenté comme le bourreau des stars hollywoodiennes, Poojari mène sa dernière cartouche contre son extradition. Son avocat Me El Hadji Diouf a saisi la Cour suprême demandant l’annulation du décret numéro 2019-1822 en date du 22 novembre 2019 portant extradition de l’Indien.



Ce décret a été signé suite au mandat d’arrêt international lancé par l’Inde contre l’homme poursuivi par les autorités de son pays pour « meurtre, complicité dans la commission d’actes criminels et détention d’armes sans autorisation ».