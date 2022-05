FA Cup : Liverpool l'emporte devant Chelsea aux tirs au but

Avant la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Liverpool avait un autre défi de tailler : remporter la FA Cup, afin de réaliser une saison historique en cas de titre en Premier League et en C1. Mais Chelsea souhaitait également terminer sa saison - plus que mouvementée - en beauté avec la Coupe d'Angleterre. Pour cela, Tuchel sortait sa meilleure équipe avec Lukaku en pointe. De son côté, Klopp optait pour Diaz aux côtés de Salah et Mané pour entamer cette finale.

Les Reds démarraient très fort ce choc, à l'instar de Diaz... visiblement en feu en début de rencontre et proche d'ouvrir le score d'entrée (8e). Mais après ce début de saison en trombe, Salah semblait diminué et touché aux adducteurs. Un véritable coup dur pour Liverpool, qui voyait l'Égyptien quitter la pelouse après seulement 32 minutes de jeu. Malgré ce fait de jeu, les Reds dominaient nettement cette première période et Jota - qui a remplacé Salah - voyait sa reprise passer au-dessus du but de Mendy (44e).

Chelsea n'aura pas sa revanche

Replié dans son camp et incapable d'attaquer en premier période, Chelsea s'est ensuite métamorphosé au retour des vestiaires. À la suite de l'engagement, Alonso manquait de peu une reprise, avant de trouver la transversale d'Alisson (46e). Beaucoup mieux dans le jeu, les Blues reprenait l'avantage sur les Reds pour offrir un match rythmé et très animé... mais sans but. Et après deux poteaux trouvés par Diaz (83e), puis Robertson (84e), qui manquaient encore le cadre, les deux équipes filaient en prolongation

Lessivés en fin de partie, à l'image d'un Silva grimaçant, les Blues parvenaient tout de même à contenir les attaques rouges en prolongation et poussaient Liverpool aux penalties, pour un remake de la finale de League Cup remportée par Liverpool aux tirs au but. Et après un penalty manqué par Mount, Liverpool, encore une fois, a remporté la FA Cup grâce à un tir décisif de Tsimíkas. Liverpool remporte déjà un deuxième titre, avant la Ligue des Champions et un sprint final décisif pour le titre. Chelsea perd sa deuxième finale et devra terminer la saison en assurant sa place en C1.