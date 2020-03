FAUX !!! Les deux personnes en quarantaine à Touba ne se sont pas évadées

Certains médias ont relayé depuis samedi soir que deux personnes, parmi celles mises en quarantaine à Touba, se sont évadées et seraient activement recherchées par la police.

Faux, selon le Gouverneur de la région de Diourbel Gorgui Mbaye, qui informe que ces deux personnes sont sorties du lieu de confinement et revenues de leur propre chef. Elles ne savaient pas les rigueurs et consignes qu’imposent la quarantaine



D’ailleurs le journaliste spécialisé en TIC, Mountaga Cissé a appelé, via sa page Facebook, les autorités à insister, dans leur communication, sur les tenants et les aboutissants d'une mise en quarantaine et les consignes à respecter.