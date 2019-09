FC Barcelone : Ansu Fati a obtenu la nationalité espagnole

Ansu Fati a obtenu ce vendredi la nationalité espagnole, révèle As. L'ailier du Barça, né en Guinée-Bissau il y a seize ans, a marqué deux buts et délivré une passe décisive en trois matches de Championnat.



Le Conseil des ministres a approuvé ce vendredi l'octroi de la nationalité et du passeport espagnol à Fati, à la demande de l'intéressé, de la Fédération espagnole et du Conseil supérieur du sport. Il pourra donc disputer le Mondial U17 au Brésil avec l'Espagne le mois prochain.