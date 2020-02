FC Barcelone : Lionel Messi envoie un message à Neymar

C’est ce qui s’appelle un timing parfait. Du moins si l’on se met du côté de la presse pro-Barça et des supporters catalans. Mardi soir, aux alentours de 23h45, Neymar a chargé le Paris Saint-Germain en disant son désaccord quant aux précautions prises à son sujet depuis sa blessure survenue face à Montpellier. Une nouvelle fracture entre le Brésilien de 28 ans et le club de la capitale, alors que les relations s’étaient peu à peu réchauffées ces derniers mois. Et voilà que Lionel Messi, le numéro 10 emblématique du FC Barcelone, donne une interview où il parle clairement du retour de Neymar chez les Blaugranas !



Longuement interrogé par Mundo Deportivo, la Pulga a d’abord rappelé son admiration pour son ancien coéquipier, passé au Barça entre 2013 et 2017. « Je l’ai dit plusieurs fois, au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs au monde et j’adorerais qu’il revienne », a lancé Messi, qui se souvient avec plaisir de l’impact de Neymar dans le vestiaire catalan. « C’était une personne très heureuse, il était toujours heureux, il s’amusait aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Cela apporte une joie différente au vestiaire ». Voilà pour la nouvelle déclaration d’amour. Mais ce n’est pas tout.



« Il a hâte de revenir »

Lionel Messi a livré une nouvelle information de taille en assurant que l’objectif de Neymar était toujours bel et bien de faire son retour. « Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver », a-t-il assuré, en faisant référence à la façon dont Neymar a quitté le club. Et Messi de continuer son travail de persuasion en s’occupant cette fois du ressenti des supporters, qui en veulent toujours au Brésilien.



« Il est normal que les gens le voient de cette façon à cause de la façon dont il est parti, cela m’a aussi dérangé à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Nous et les supporters. Comme je l’ai déjà dit, il est l’un des meilleurs et il nous a beaucoup apporté sur le terrain. Mais il est compréhensible que les gens pensent comme ça, puisqu’il est parti d’une manière qu’ils n’ont pas appréciée ». Le feuilleton retour de Neymar, saison 2, est donc officiellement lancé par le numéro 10 du FC Barcelone. Pile au moment où les tensions renaissent entre Neymar et le Paris Saint-Germain.