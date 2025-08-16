Vacances agricoles à Kolda : la jeunesse du Fouladou mobilisée pour la souveraineté alimentaire

Accompagner les jeunes vers l’agriculture pour renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal. C’est l’ambition affichée par le Programme des vacances agricoles du Ministère de la Jeunesse, mis en œuvre avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, ainsi que de l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR).

Ce dispositif mobilise de nombreux jeunes volontaires à travers 44 sites répartis sur l’ensemble du pays, dont quatre dans la région de Kolda. Ce vendredi 15 août, le Directeur des Activités Socio-éducatives et de la Vie Associative du Ministère de la Jeunesse, Georges Armand Deguénonvo, a effectué une visite de supervision dans le Fouladou.

Sur le terrain, il a pu constater l’état d’avancement des travaux, axés principalement sur la culture du maïs et du riz, retenues comme prioritaires pour cette campagne. « J’ai trouvé des jeunes engagés et déterminés à réussir ce programme », a-t-il salué, soulignant l’importance de cette mobilisation dans la lutte pour l’autosuffisance alimentaire.

Les jeunes rencontrés ont exprimé leur satisfaction et remercié l’État pour cette initiative. Ils ont cependant formulé plusieurs doléances, notamment une dotation en matériel agricole, un accompagnement pour se constituer en coopératives et la réalisation d’ouvrages de maîtrise de l’eau afin de pouvoir produire toute l’année.

Le programme des vacances agricoles se présente ainsi comme un levier stratégique pour impliquer la jeunesse dans la production nationale et renforcer l’effort collectif vers la souveraineté alimentaire.