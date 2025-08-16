Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal joue sa survie contre le Mali, ce samedi

Battus par l’Égypte lors de leur dernière sortie, les “Lions” joueront un match décisif pour la deuxième place du groupe face aux “Aigles”. Une victoire permettrait aux hommes de Desagana Diop de faire un grand pas vers la seconde phase du tournoi.

Le Sénégal devra toutefois composer sans Gora Camara, blessé et forfait pour le reste de la compétition. Pour espérer s’imposer, les coéquipiers de Brancou Badio devront améliorer leur adresse à trois points, un secteur qui leur fait défaut depuis le début du tournoi avec un faible ratio de réussite.

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Égypte sera opposée à l’Ouganda ce samedi à 16h30 GMT.

L’équipe nationale masculine de basketball affronte le Mali ce samedi à 13h30 GMT pour la troisième journée de l’Afrobasket, dans le groupe D.