Sommet Trump-Poutine: la réunion entre les deux présidents et leurs conseillers est en cours

Après un vol d'un peu plus de six heures à bord d'Air Force One, Donald Trump va arriver en premier sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson, rapporte notre envoyé spécial à Anchorage, Pierrick Leurent. Le président américain doit accueillir lui-même sur le tarmac, à la sortie de l'avion, Vladimir Poutine, ce qui est déjà une façon de renouer immédiatement le lien personnel entre les deux hommes. La rencontre, qui se fera en tête-à-tête uniquement avec les interprètes, doit débuter à 19h TU. Il y aura ensuite un déjeuner de travail avec les deux délégations. La journée se terminera par une conférence de presse. Mais il y a encore une incertitude sur le fait que cette dernière soit commune aux deux chefs d'État. C'est ce qu'avait annoncé le Kremlin, mais cela n'a pas été confirmé par la Maison Blanche. Cela montre que les négociations autour de ce sommet, prévu il y a quelques jours seulement, se poursuivent jusqu'à la dernière minute. On sait enfin que Donald Trump s'envolera à la fin du sommet pour Washington.





Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serrés la main vendredi à leur descente d'avion sur la base militaire Elmendorf-Richardson, en Alaska, avant leur sommet centré sur le conflit en Ukraine. Sur le tarmac, le président russe a marché vers son homologue américain sur un tapis rouge et les deux dirigeants se sont serrés la main. Vladimir Poutine a glissé quelques mots à Donald Trump. Peu après, ils ont échangé une deuxième poignée de main devant un podium « Alaska 2025 » avant de monter tous les deux dans la même voiture.



Les cours du pétrole ont reculé vendredi et l'incertitude règnait sur le marché avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui pourrait sceller le sort de la guerre en Ukraine et des sanctions contre Moscou. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a perdu 1,48% à 65,85 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en septembre, a lâché 1,81% à 62,80 dollars.



Le sommet entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine a débuté vendredi sur une base militaire en Alaska peu après 19H26 GMT. Les deux dirigeants, accompagnés de leurs conseillers, étaient assis côte à côte devant une inscription sur fond bleu où l'on pouvait lire « Rechercher la paix ». Ils n'ont fait aucune déclaration devant la presse.



Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent ce 15 août en Alaska pour une rencontre présentée comme décisive, retour sur une décennie de pourparlers, d'impasses et d'espoirs déçus pour mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine.



L'Alaska est un territoire que les américains ont acheté aux Tsars il y a 150 ans. Très proche de la Russie, Vladimir Poutine n'a eu qu'à survoller le détroit de Bering pour arriver à destination. Le choix de ce territoire est une manière d'arranger les Russes, Vladimir Poutine étant visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre. Trouver un pays tiers pour acceuillir la rencontre était donc difficile. Comme les États-Unis, eux, ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine n'a pas de soucis à se faire.

La base militaire où se tient cette rencontre est presque une marque de confiance de la part de Donald Trump. C'est un point sensible. Elle est la plus grande base militaire américaine d'Alaska. 30 000 américains vivent ici dont 6 000 militaires. Durant la guerre froide, la base était un point de commandement central pour repousser les menaces de l'Union soviétique. Accueillir un président russe ici est donc tout un symbole.