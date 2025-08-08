FC Barcelone : Ter Stegen sort du silence et répond aux rumeurs autour de sa blessure

Le portier allemand, cadre du vestiaire catalan depuis plusieurs saisons, a confié avoir traversé une période difficile tant sur le plan physique que personnel. « Ces derniers mois ont été difficiles pour moi, tant sur le plan physique que personnel. Ma priorité a toujours été de revenir sur le terrain et d’aider l’équipe », a-t-il déclaré.

Ter Stegen a également justifié sa décision de passer par la case opération. Une décision qu’il qualifie de « mûrement réfléchie » et prise « en concertation avec des professionnels de santé » et « approuvée par le Club », afin de préserver sa carrière à long terme.

Réagissant aux nombreuses rumeurs ayant circulé sur son dos, notamment l’idée selon laquelle sa blessure aurait été exploitée pour contourner les contraintes du fair-play financier et permettre l’enregistrement d'autres joueurs, le joueur a été catégorique : « Il y a eu beaucoup de spéculations infondées. Je tiens à préciser que toutes les signatures et prolongations ont été conclues avant mon opération. Il est injuste de suggérer que ma blessure ait été utilisée pour enregistrer d’autres joueurs. »

Le gardien blaugrana a tenu à rappeler son attachement indéfectible au FC Barcelone, à la ville et à ses supporters : « J’ai toujours agi avec professionnalisme et respect. J’aime profondément le Barça, cette ville et les supporters. Mon engagement envers le Club est total. »

Enfin, Ter Stegen se dit prêt à œuvrer aux côtés de la direction pour résoudre les tensions et malentendus éventuels : « Je suis prêt à collaborer avec la direction du Club pour résoudre cette situation de manière constructive. Beaucoup de choses ont pu changer, mais une chose ne changera jamais : je vous aime, Culers ! »

Une prise de parole forte et sincère, qui devrait calmer les esprits et recentrer l’attention sur l’essentiel : le retour d’un cadre de l’effectif barcelonais, plus déterminé que jamais à faire briller le maillot blaugrana.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, a tenu à rétablir certaines vérités concernant sa récente absence des terrains et les spéculations ayant entouré sa blessure.