FC Barcelone : le nouveau favori de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman

Tout porte à croire que Ronald Koeman ne finira pas la saison avec le FC Barcelone. Le technicien néerlandais est toujours un peu plus sur la sellette au fur et à mesure que les contre-performances se succèdent, et notamment depuis cette dernière terrible défaite contre Benfica en Ligue des Champions 3-0 mercredi dernier. Ce revers fait suite à une première défaite sur le même score intervenue contre le Bayern Munich, compromettant grandement les chances de qualification pour le tour suivant des Catalans.





Ca serait un énième coup dur car le club est à la rue financièrement (sa dette est estimée à 1,3 milliard d'euros) et devrait faire une croix sur une belle entrée d'argent frais. Même si licencier Koeman coûterait cher, environ 12 M€, la direction n'a plus vraiment le choix face aux piques lancées par médias interposés et à une confiance réciproque franchement entamée. Elle a même constitué une première liste d'entraîneurs pouvant prendre le relai du Hollandais. On y retrouve Xavi, Roberto Martinez, Andrea Pirlo et Oscar Garcia grâce à ses liens avec Jordi Cruyff, le directeur du football culé.



Laporta adore Ten Hag

La piste menant à Marcelo Gallardo a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures mais un autre nom est venu suppléer celui de l'Argentin. Il s'agit d'Erik ten Hag. Radio Catalunya va même plus loin car d'après ses informations, c'est bien le Néerlandais qui est désormais le favori de Joan Laporta. Pour le président barcelonais, l'entraîneur de 51 ans a en lui les préceptes chers au Barça, à savoir un adepte du 4-3-3, une soif de titres, une philosophie de jeu offensive, en plus d'avoir connaissance de la méthodologie de Pep Guardiola pour l'avoir côtoyé durant son passage au Bayern Munich.



En effet, avant de prendre l'Ajax en main il y a maintenant 5 ans, il était alors en charge de l'équipe réserve bavaroise. Cette piste n'est en réalité pas si nouvelle puisque Ten Hag avait même été interrogé à ce sujet il y a 10 jours. «Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça ? Je me sens très bien avec l'Ajax. Ce genre de rumeurs est sympa pour vous (les médias, ndlr), mais pas pour nous», préférait-il ironiser. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Lanciers, Ten Hag va en revanche avoir du mal à rejoindre la Catalogne dans un futur proche mais c'est bien son nom qui figure désormais en tête sur la liste de Laporta.