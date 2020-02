FC Barcelone: réunion d’urgence entre Josep Maria Bartomeu et Éric Abidal

L’interview donnée ce mardi par Éric Abidal au quotidien Sport sème la pagaille en Catalogne. Dans son entrevue, le secrétaire technique du FC Barcelone assurait que « de nombreux joueurs n’étaient pas heureux » sous les ordres d’Ernesto Valverde. Ces paroles avaient révolté Lionel Messi. L’Argentin réagissait alors sur Instagram et demandait au Français de citer des noms.



Nouvelle avancée dans l’affaire ce mercredi. Selon RAC 1, Josep Maria Bartomeu a décrété une réunion d’urgence avec Éric Abidal ce mercredi. Les médias espagnols ajoutent que le président blaugrana était en voyage et est revenu rapidement pour faire face à cette situation de crise. La presse espagnole évoque un possible limogeage d’Abidal. Affaire à suivre....



Foot Mercato