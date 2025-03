FC Barcelone : un indésirable part au clash contre Hansi Flick !

La situation d’Ansu Fati est incompréhensible au FC Barcelone. De retour d’un prêt de Brighton cet été, le numéro 10 blaugrana avait décidé de rester au Barça pour s’y imposer sous Hansi Flick, qui comptait sur lui. Enfin épargné par les blessures, l’ailier de 22 ans attendait de faire son grand retour, mais tout s’est passé différemment, car cela fait trois mois maintenant qu’il n’a pas joué la moindre minute, malgré des efforts remarqués par son staff à l’entraînement.



Cet hiver, le joueur espagnol avait décidé de rester à Barcelone, malgré plusieurs offres de prêt, et voulait s’imposer. Mais le technicien allemand préfère aligner Pau Victor, Pablo Torre ou encore Fermín López, comme lors de la victoire à Osasuna (3-0) : «nous avons besoin de lui. C’est vrai que ce n’est pas une situation facile pour lui, mais Pau Víctor et Pablo Torre se sont également entraînés de manière fantastique. C’est ce que j’attends des joueurs, qu’ils se donnent à 100% et qu’ils prouvent qu’ils méritent de jouer», a-t-il lâché ce samedi.



Ansu Fati estime avoir perdu une année

D’après les informations de Sport, cette situation agace fortement l’entourage du joueur, extrêmement mécontent d’un faible temps de jeu uniquement dû aux décisions techniques d’Hansi Flick, selon eux. Le clan d’Ansu Fati estime qu’il va bien, mais assure qu’il y a un sentiment de malaise car le coach allemand lui aurait donné beaucoup d’espoir en début de saison. «Tout le monde a le sentiment qu’il a manqué une année importante dans sa carrière», est-il précisé dans l’entourage du joueur.



Le quotidien catalan fait également part de la frustration de l’attaquant, qui pense ne plus jouer jusqu’à la fin de la saison, quoi qu’il fasse. Et cela pourrait ne pas s’arranger, car le Barça a de grandes échéances jusqu’à la fin de la saison et il se pourrait qu’Ansu Fati soit contraint d’attendre l’été pour pouvoir se relancer. Aujourd’hui, le scénario d’un départ définitif est envisagé en fin de saison, bien que le Barça aimerait le convaincre de rester, pour le prêter, étant donné son bon état d’esprit et sa belle entente avec le vestiaire. Une situation difficile pour les deux parties.