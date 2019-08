FC Metz - PSG : les notes du match, Gana meilleur que Nguette et Diallo

Malgré une équipe très remaniée au coup d'envoi avec les présences de Bulka dans les buts et d'Aouchiche au milieu, le PSG a triomphé de Metz 2-0 grâce à un penalty de Di Maria et un nouveau but de Choupo-Moting.



Idrissa Gana Gueye (6,5) Psg : l’international sénégalais fait déjà du bien dans l’entrejeu parisien. De la mobilité, de la justesse, des courses vers l’avant et une entente qui commence à être bonne avec Verratti, la nouvelle recrue n’a pas perdu de temps pour se faire une place dans le collectif parisien. Il manque un peu sa tête piquée alors qu’il est seul au second poteau (17e). D’ailleurs, il s’est retrouvé plusieurs fois libre de tout marquage dans la surface adverse.



Opa Nguette (4) Fc Metz : le Sénégalais a beaucoup défendu dans son couloir. Avec les montées successives de Colin Dagba et Pablo Sarabia, l’attaquant n’a pas hésité à venir en aide à son latéral. Offensivement, cela a été plus compliqué car il n’a pas eu beaucoup de coups à jouer. Il a tenté d’initier des contres mais la défense parisienne a rarement été prise en défaut (57e).



Habib Diallo (4) Fc Metz : seule véritable arme offensive de son équipe ce soir. L’attaquant s’est procuré quelques situations dangereuses, notamment en première mi-temps où il a tenté sa chance seul mais ses tentatives manquaient de précision ou de soutien (15e, 25e). Lui aussi a beaucoup défendu, notamment sur les coups de pied arrêtés où son jeu de tête défensif a été précieux sur certaines phases de jeu.

