FC Nantes : Fin de saison pour Moses Simon

Sorti sur blessure lors du match amical qui a opposé le Mali au Nigeria (2-0), mardi, l'ailier du FC Nantes Moses Simon souffre d'une fracture du péroné et ne rejouera plus cette saison, a annoncé le club français, mercredi.



« Touché à la suite d’un choc avec le portier malien, Moses Simon a rapidement été évacué sur civière (...) Les examens réalisés dans la foulée ont confirmé une fracture du péroné. Son indisponibilité est malheureusement estimée à plusieurs mois », écrivent les Canaris dans leur communiqué.



« Un coup dur pour le FC Nantes »



De son côté, la Fédération nigériane a indiqué à l'AFP que cette absence serait d'« au moins trois mois », confirmant la fin de saison du joueur.



« C’est un coup dur pour l’équipe, pour le club », a réagi l’entraîneur Antoine Kombouaré à la sortie de l'entraînement, selon Ouest-France. Cette saison, Moses Simon est le top passeur du club (5 passes décisives) et le 3e meilleur buteur (3 buts).



Actuellement 16e et barragiste virtuel en Ligue 1 Uber Eats, à huit journées de la fin, Nantes est au plus mal après avoir récemment perdu contre des rivaux dans la course au maintien, comme Clermont, Metz ou Strasbourg, à chaque fois à domicile.



Dimanche, les Canaris se déplaceront à Nice, pour la 27e journée, avant un calendrier de fin de saison où il faudra aussi affronter Lyon, Rennes, Brest, Monaco et Lille.



« Il ne faut pas baisser la tête, cela fait partie des difficultés qu’on rencontre. On va travailler fort pour combler ce handicap et surtout gagner des matchs », a ajouté le nouveau coach nantais.