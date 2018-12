FC Sochaux : Abdoulaye Sané donne à Omar Daff sa première victoire

Face au Gazelec d’Ajaccio, Sochaux « Made in Daf » a remporté son premier succès sur la marque de 2 buts à 0, grâce notamment à un but du Sénégalais Abdoulaye Sané. Un succès qui ravit bien évidemment le nouveau entraîneur.



Promu entraîneur de Sochaux en Ligue 2 française il y a 2 semaines, Omar Daf a débuté par un revers face à Châteauroux. Mardi, pour son deuxième match sur le banc sochalien, l’ancien latéral des « Lions » était attendu au tournant.



« Je suis fier de mes joueurs. Ce n’était pas simple, ils ont fait preuve de caractère et de personnalité pour gagner ce match. Pour moi, bien jouer, c’est gagner», s’est-il réjoui. Son équipe pointe actuellement à la 17e place avec 15 points, juste devant la zone rouge.