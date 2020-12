FC: la première séance d’entraînement de Domenech émaillée par des accrochages

Pas d’invectives, ni de fumigènes. Mais une enceinte géante, posée sur le toit d’une voiture garée le long de la route. Juste derrière l’un des terrains de la Jonelière. Pour sa première séance à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech a été accompagnée par une musique de cirque, avec un message ironique à l’attention du président Waldemar Kita: "Domenech va nous expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends, au Kita Circus!"



Un cadeau de bienvenue imaginé par une dizaine de supporters des Canaris, qui ont décidé d’employer l’humour pour exprimer leur exaspération après le mauvais début de saison de leur équipe. Une banderole a également été accrochée aux grilles du centre d’entraînement, avec le message "Kita Circus" et une flèche montrant l’entrée. Trois voitures de police ont été envoyées sur place, afin de sécuriser les lieux.



Des accrochages avec Abdoulaye Touré

De quoi mettre au parfum Domenech, qui n’a plus entraîné une équipe professionnelle depuis le fiasco de l’équipe de France à Knysna, lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Le coach de 68 ans, dont la dernière expérience en club remonte à 1993 (à l’OL), va devoir composer avec la fronde des supporters. Malgré ce chambrage sonore, Robert Duverne, son fidèle adjoint, a tout de même échangé quelques regards souriants avec les fans présents. En revanche, des accrochages plus vifs ont eu lieu avec le milieu de terrain Abdoulaye Touré, qui a dû être calmé par le staff.



Avant ces perturbation, Domenech avait débuté sa séance par un petit discours à ses nouveaux joueurs. L’entraînement, très physique, s’est ensuite achevé dans le calme. Avec l’arrivée de Kita, qui s’est exprimé devant l’effectif, alors que la mobilisation contre lui s’accentue depuis quelques semaines.



RMC Sport