FFF : Anthony Lopes est suspendu 5 matchs

Après le verdict de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant les échauffourées du match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais (2-3) le 18 mars dernier, le club phocéen avait décidé de faire appel en portant ce dossier devant la commission d'appel de la Fédération Française de Football.



Et d'après un communiqué officiel, le gardien lyonnais Anthony Lopes a vu sa sanction être alourdie, passant de 3 à 5 matchs de suspension. Même chose pour le défenseur central des Gones Marcelo, initialement suspendu pour 2 matchs avec sursis et désormais sanctionné de 2 matchs de suspension dont un avec sursis. Épargné par la LFP, le joueur de l'OL Mouctar Diakhaby a écopé d'une suspension de 2 matchs dont un avec sursis. Dans le même temps, la FFF a confirmé la sanction émise pour le joueur marseillais Adil Rami, suspendu pour trois matchs.