FIFA - The Best 2018 : les 3 nommés pour le titre de meilleur entraîneur

Ce lundi, les trois finalistes en lice pour le titre de meilleur entraîneur FIFA - The Best 2018 seront connus. Comme souvent dans les années paires, les Coupes du Monde et Championnat d’Europe des Nations ont un effet grossissant sur les performances des coaches de la planète football.Par conséquent, les entraîneurs les plus en vue ces derniers mois devraient à coup sûr être en bonne place dans la sélection de la FIFA pour l’élection du trophée du The Best - Entraîneur de la FIFA 2018. Et voici la liste des trois finalistes : Zlatko Dalic (Croatie), Didier Deschamps (France) et Zinedine Zidane (Real Madrid).