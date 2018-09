FIFA - The Best 2018 : les 3 nommés pour le titre de meilleur gardienFIFA - The Best 2018 : les 3 nommés pour le titre de meilleur gardien

La FIFA vient de dévoiler les noms des trois nommés pour le titre de meilleur gardien sur la saison passée. Le vainqueur sera couronné le 24 septembre, à Londres, au cours d’une soirée de gala.