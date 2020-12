FIFA The Best 2020: CR7, Lewandowski et Messi finalistes... Bielsa dans le trio de tête du meilleur entraîneur

Le Portugais Cristiano Ronaldo, l’Argentin Lionel Messi et le Polonais Robert Lewandowski ont été choisis, parmi les 10 meilleurs joueurs présélectionnés, comme devant disputer le titre du meilleur joueur FIFA THÉ BEST de l’année 2020.



L’attaquant du Bayern Munich part largement favori pour gagner le trophée. Il a été meilleur buteur européen en 2020 et a remporté la Ligue des champions.



Pour chaque catégorie, trois noms ont été retenus. Trois Français sont à l'honneur, tous dans le football féminin: Wendie Renard, Sarah Bouhaddi et Jean-Luc Vasseur. À noter par ailleurs que Marcelo Bielsa, promu de Premier League avec Leeds, fait partie des finalistes pour la catégorie de l'entraîneur de l'année.



Les lauréats seront connus le 17 décembre. La cérémonie sera organisée à Zurich, au siège de l'instance dirigeante du football mondial.



La liste des finalistes:



Joueuse FIFA

Lucy Bronze (Angleterre / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC) Pernille Harder (Danemark / VfL Wolfsbourg / Chelsea FC Women) Wendie Renard (France / Olympique Lyonnais



Joueur FIFA

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC) Robert Lewandowski (Pologne / FC Bayern Munich) Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone)



Gardienne de but FIFA

Sarah Bouhaddi (France / Olympique Lyonnais) Christiane Endler (Chili / Paris Saint-Germain) Alyssa Naeher (États-Unis / Chicago Red Stars)



Gardien de but FIFA

Alisson Becker (Brésil/ Liverpool FC) Manuel Neuer (Allemagne / FC Bayern Munich) Jan Oblak (Slovénie / Atlético de Madrid)



Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC Women) Jean-Luc Vasseur (France / Olympique Lyonnais) Sarina Wiegman (Pays-Bas / Équipe nationale des Pays-Bas)



Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Marcelo Bielsa (Argentine / Leeds United FC) Hans-Dieter Flick (Allemagne / FC Bayern Munich) Jürgen Klopp (Allemagne / Liverpool FC)



Prix Puskás de la FIFA

Giorgian De Arrascaeta lors de Ceará-Flamengo (25 août 2019) Son Heung-Min lors de Tottenham-Burnley (7 décembre 2019) Luis Suárez lors de Barça-Majorque (7 décembre 2019).



