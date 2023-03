FIFA-The Best : la réponse cash de Karim Benzema

Le Real Madrid a décidé de boycotter lundi la cérémonie des trophées The Best FIFA. Les Merengues n’ont pas apprécié que Vinicius Jr soit absent du onze FIFPro de l’année et que Thibaut Courtois et Karim Benzema ne soient pas sacrés meilleur gardien et meilleur joueur.



Concernant l’attaquant tricolore, auteur d’une année 2022 exceptionnelle, il a été devancé par Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde en décembre dernier.



Le Nueve a pris la parole, hier mardi, à sa façon sur ses réseaux sociaux en publiant des messages. «J’y suis arrivé seul», a-t-il notamment lâché sur Twitter. Dans la soirée, il en a remis une couche sur Instagram en reprenant un post d’un compte fan détaillant tous ses titres et toutes ses récompenses remportés sur l’année civile. Et ils sont nombreux.



Il a ajouté le commentaire : «Nueve 2022…69». Dans la foulée, il a publié une autre story avec une photo de lui tout sourire accompagné du message «bonne nuit». L’attaquant a clos le débat pour le moment.