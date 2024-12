FIFA The Best : le onze type dévoilé, Mbappé n’y figure pas

La cérémonie des récompenses de FIFA The Best, tenue hier mardi à Doha, au Qatar, a couronné le Brésilien Vinicius Jr (Real Madrid) comme meilleur joueur de l’année. Par ailleurs, le onze FIFA The Best de l’année a été dévoilé, avec une absence remarquée : Kylian Mbappé n’y figure pas.



Les cages de l’équipe de l’année sont désormais gardées par l’Argentin d’Aston Villa, Emiliano Martinez. Le portier albiceleste est accompagné d’une belle défense à quatre composée de rocs défensifs avec l’Espagnol Dani Carvajal et son coéquipier allemand Antonio Rüdiger, l’international portugais de Manchester City, Ruben Dias et du Français d’Arsenal William Saliba, repositionné arrière gauche pour l’occasion. Mais ce ne sont pas les seuls Merengues présents dans ce onze de l’année puisque le Real Madrid sort d’une saison marquée par un triplé Liga - Ligue des Champions - Supercoupe d’Espagne.



En effet, au milieu de terrain, on retrouve un autre international espagnol en la personne du Ballon d’Or en titre Rodri. Le milieu britannique du Real Madrid, Jude Bellingham, conclut l’axe de ce onze magique aux côtés de son ancien coéquipier à Madrid, le jeune retraité allemand Toni Kroos.



Les lignes offensives sont de haut niveau avec le Norvégien, Erling Haaland. Il est parfaitement secondé par Lamine Yamal et Vinicius Junior.