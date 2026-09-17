FIMO228 : Fallou Ngom, un ancien développeur informatique à l’assaut des podiums

Le styliste et designer sénégalais Fallou Ngom, développeur informatique de formation, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec sa participation à l’édition 2026 du Festival international de la mode du Togo (FIMO228), prévue du 25 au 27 septembre à Paris.



D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), il fait partie, avec sa compatriote Collé Ardo Sow, des vingt créateurs africains sélectionnés parmi 1 800 candidatures.



À cette occasion, il présentera le neuvième chapitre de la saison zéro de sa marque « Fang », autour du thème « La mode pour un monde sans VIH+ ».



Avant ce rendez-vous international, son premier, le natif de Sandiara organise avec son équipe une « journée d’inclusion » ce samedi 19 septembre, destinée à rapprocher les créateurs du public. Son agenda prévoit également une exposition privée à Barcelone, en Espagne, avant un retour au Sénégal pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, où il compte exposer son travail.



À travers ces différentes initiatives, Fallou Ngom souhaite notamment rendre les vêtements et le prêt-à-porter plus accessibles au public.



Ancien développeur informatique, Fallou Ngom s’est tourné vers la mode après avoir perdu en 2015 son Cloud, qui contenait douze années de travail. Passionné de dessin et de croquis depuis son enfance, il a progressivement fait du design et du stylisme son nouveau terrain d’expression.



Dyslexique, il développe également avec ses frères une langue baptisée « Ohasso », accompagnée de son propre alphabet. Entre informatique, mode et création, le styliste poursuit ainsi un parcours marqué par la recherche et l’innovation.