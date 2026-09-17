Ndorong : six employés de SGF interpellés pour vol de carburant estimé à plus de 17 millions FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a procédé, le 12 septembre 2026, à l’interpellation de six (6) employés de la société SGF pour association de malfaiteurs, vol et abus de confiance.



Selon la Police nationale, cette mesure fait suite à une plainte déposée par le représentant de la société Serigne Gueye & Fils (SGF SARL), dénonçant des faits d’association de malfaiteurs, de vol, de pratiques frauduleuses et d’abus de confiance.



Il est reproché aux mis en cause d’avoir frauduleusement soutiré du carburant en bloquant le clapet des pompes pour altérer l’affichage des montants et des quantités, occasionnant ainsi d’importants manquants journaliers à leur profit direct.



Selon la même source, les investigations ont révélé des préjudices importants dans deux stations-service de la société :



• Station de Léona : un déficit global de 3 667 litres de super et de 1 837 litres de gasoil, représentant une perte financière estimée à 5 017 265 FCFA.



• Station de Kasnack : un déficit global de 15 023 litres de super et de 3 402 litres de gasoil, représentant une perte financière estimée à 17 441 280 FCFA.



Interrogés, les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. À l’issue de la procédure, ils ont été conduits devant le parquet.