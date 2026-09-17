Me Moussa Sarr reçoit le CORED : le Conseil plaide pour une révision du Code de la presse adaptée aux web-télévisions et à l’IA

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) souhaite que le Tribunal des pairs devienne un passage privilégié pour le règlement des différends impliquant les médias. La question a été soulevée ce jeudi 17 septembre, lors d’une audience accordée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, à une délégation du CORED conduite par son président, Ousmane Ibrahima Dia.



Selon un communiqué, la délégation, composée notamment d’Amadou Sabar Ba, Aliou Diouf, Migui Marame Ndiaye, Seynabou Mbodj, Mamadou Cellou Diallo et du doyen de la presse Tidiane Kassé, a rappelé la vocation du Tribunal des pairs : « contribuer à la défense de la liberté de la presse tout en veillant au respect de l’éthique et de la déontologie ».



Le CORED souhaite ainsi que les litiges relevant des délits de presse puissent être « portés en priorité » devant cette instance. Le Conseil a également insisté sur la nécessité de « mieux informer le public » sur le rôle et les missions du Tribunal des pairs, notamment en matière de diffamation.



Au cours de la rencontre, le CORED a également sollicité l’appui du ministre de la Justice pour faire prévaloir l’exigence de la carte nationale de presse lors des cérémonies gouvernementales.



La régulation du paysage médiatique a par ailleurs occupé une place importante dans les discussions. Le Conseil a attiré l’attention sur la multiplication des web-télévisions et des créateurs de contenus qui se réclament du journalisme sans répondre nécessairement aux exigences de la profession.



Pour le CORED, cette évolution appelle un « encadrement déontologique plus précis » de ces nouveaux acteurs. Elle justifie également, selon le Conseil, une révision du Code de la presse afin de mieux prendre en compte les web-télévisions, les nouvelles technologies et les enjeux liés à l’intelligence artificielle.



Le ministre favorable à une régulation adaptée



En réponse, Me Moussa Sarr a rendu hommage au doyen Tidiane Kassé et, à travers lui, à l’ensemble des journalistes. Il a rappelé le rôle de la presse dans le « combat démocratique » et insisté sur la nécessité de faire respecter l’éthique et la déontologie dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information.



Le ministre a encouragé le CORED à renforcer « l’information et la sensibilisation » autour du Tribunal des pairs. Il a également reconnu la nécessité d’une « régulation plus affirmée », adaptée aux mutations technologiques et à l’évolution du modèle économique de la presse.



Sur la question de la révision du Code de la presse et de la régulation du paysage médiatique, Me Moussa Sarr a indiqué qu’il transmettrait la requête du CORED à son collègue chargé de la Communication.



Concernant la formation professionnelle, le Garde des Sceaux a exprimé sa disponibilité à accompagner le CORED et l’a invité à faire connaître ses besoins à temps afin que des experts puissent être mobilisés lorsque nécessaire.



Le CORED a, par ailleurs, annoncé l’installation prochaine de nouveaux membres du Tribunal des pairs et invité le ministre de la Justice à y prendre part. Me Moussa Sarr a donné son accord de principe, sous réserve de la disponibilité de son agenda.



Concernant l’accès à l’information et l’application de certains textes, le ministre a indiqué avoir pris bonne note des préoccupations soulevées et assuré que les travaux se poursuivraient afin de les « parachever ».



Au terme de la rencontre, Me Moussa Sarr a réaffirmé sa confiance dans le professionnalisme de la presse et sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec les acteurs des médias.