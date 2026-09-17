Actes contre nature, transmission volontaire du VIH : le parquet de Dakar fait le point sur les cinq procédures ouvertes

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a fait le point sur plusieurs procédures judiciaires ouvertes ces derniers mois concernant des faits à caractère sexuel et des infractions impliquant notamment des mineurs.



Dans un communiqué, le Parquet indique que cinq (5) procédures d'information judiciaire ont été ouvertes entre mars et juillet 2026 et confiées aux juges en charge des Premier et Quatrième cabinets d'instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Les faits visés sont notamment qualifiés de ‎« viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH Sida et mise en danger de la vie d'autrui ».



Selon le Parquet, ces procédures concernent cinquante-et-une (51) personnes, dont quarante-neuf (49) actuellement en détention provisoire et deux (02) sous contrôle judiciaire.



Sur l’ensemble de ces dossiers, le document souligne que 14 personnes ont été renvoyées devant la Chambre criminelle, alors que 19 autres ont été renvoyées devant la Chambre correctionnelle.



Les deux dernières procédures, qui impliquent au total 18 personnes, sont pour leur part toujours en cours d’instruction, précise le communiqué du Procureur de la République.



