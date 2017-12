Face-à-face électrique : Balla Gaye 2 énerve Gris Bordeaux

« Ce combat, c’est mon combat à moi. Je suis en pleine possession de mes moyens physiques. Je connais très bien Gris Bordeaux. Je vais lui faire passer un très mauvais quart d’heure. Je suis plus fort que lui en lutte et en boxe. Je jure sur tous les saints que je me bagarre mieux que lui. Si tu te bats avec moi, je te descends. Gris n’ose pas se bagarrer avec moi… », cogne Balla Gaye 2.



La réponse n’a pas tardé du côté de son adversaire. « Je n’ai aucune crainte à affronter Balla Gaye 2. Nous sommes des professionnels. J’ai un staff qui me met sur les rails. Ce combat est capital pour moi. J’ai acquis une certaine expérience qui me permet de faire face à n’importe quel adversaire. J’ai commencé à me préparer depuis que j’ai encaissé mon avance. Je connais bien mon adversaire. J’ai vu comment il aborde ses combats. S’il faut y laisser la vie, je suis prêt. Je veux juste mettre Balla Gaye 2 en garde. S’il laisse son fort dans ce qu’il ne maîtrise pas, il n’a qu’à en mesurer les conséquences », lance le fassois.



Le ton est ainsi donné entre les protagonistes du duel du 31 mars 2018. Le face-à-face a eu lieu au stade municipal de Mbour en attendant le combat. Préciser que Gris Bordeaux est rentré avant la fin de la rencontre.