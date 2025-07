Face à la sécheresse en Tunisie, un mouvement de jeunes cherche à sensibiliser aux questions de climat

« L'attente du camion-citerne », c'est le nom du rapport qu'ont rédigé les jeunes du mouvement Youth for Climate pour montrer comment, en Tunisie, certaines régions sont encore dépendantes d'un apport en eau potable par un transport. Ils y rappellent que près de 1 400 écoles n'ont pas accès à l'eau potable.



Ahmed Elhach Tayeb, 26 ans, est le secrétaire général du mouvement Youth for Climate et explique la nécessité de cette enquête de terrain : « C'est toujours difficile dans un contexte économique qui est un peu fragmenté et dégradé de mettre la lumière sur une problématique comme l'accès à l'eau, alors que c'est un problème très grave et très important. Vraiment, on a souhaité montrer la galère des femmes dans les régions rurales, les galères des filles, les galères des petits-enfants qui sortent de l'école juste pour ramener de l'eau, l'eau qui est polluée, l'eau qui n'est pas potable. »



Initié depuis 2019, le mouvement réunit des jeunes de tout le pays, de plus en plus sensibles aux enjeux du réchauffement climatique.



Cet élan est important donné aux nouvelles générations, selon Hatef Isni, activiste sur les questions hydriques : « Mais il y a aussi des lacunes, notamment dans les programmes scolaires qui sont archaïques, qui ne répondent pas forcément aux besoins du XXIème siècle en matière de stratégie climatique. »



Une sensibilisation des jeunes d'autant plus importante lorsque l'actualité tunisienne de ce mois de juillet a été rythmée essentiellement par les questions liées à la chaleur, le manque d'eau et la pollution de la mer.