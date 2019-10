Face aux attaques de Matar Ba et ses partisans, Sory Kaba répond par "le mépris", et...

La volé de bois vert reçue après avoir rappelé, dans l'émission Grand-jury de la RFM ce dimanche, les dispositions de la Constitution qui contraint le président Macky Sall à ne faire que deux mandats consécutifs ne semble point l’ébranler. Dans un post Facebook relayé par son ami, Patrice Sané, jeune cadre de l’Alliance Pour la République (APR), Le Directeur général des sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba méprise les attaques «personnelles» venant des partisans du maire de Fatick, Matar Ba qui ont fait deux communiqués au vitriol contre lui.



«Je tire ma force et mon énergie des attaques objectives dont je fais l’objet, comme tous les grands hommes de notre monde....pour les attaques personnelles, insensées et irrationnelles, le mépris est la réponse qu’elles méritent», a déclaré le responsable politique APR Fatick et ennemi déclaré du ministre des Sports. Et d’ajouter : «n’oublions jamais ce pourquoi nous sommes sur ce bas monde. La fin d´une mission assignée par le tout puissant sur terre, équivaut au retour vers l’au-delà».



Sur le mur de Patrice Sané, il est aussi mentionné «Sory kaba préfère avoir raison que d’être heureux. C’est l’essentiel de ma mission.

Vive la république, vive le sénégal, vive Macky Sall».