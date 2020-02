Fadel Barro sur la libération de Guy Marius Sagna : « il faut que Macky Sall se ressaisisse »

L’ancien coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, a appelé le président Macky Sall à se ressaisir, allusion faite à l’emprisonnement de leur camarade activiste Guy Marius Sagna, en détention depuis plus de deux mois pour avoir manifesté devant le Palais pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité.



« Il faut que Macky Sall se ressaisisse. J’ai l’impression qu’il n’entend pas. Lui-même quand il était dans l’opposition, il a plusieurs fois dit qu’il allait sortir Wade du Palais, ou il va marcher sur le Palais. Il l’a dit parce qu’il était dans son droit », a expliqué Fadel Barro sur la RFM, précisant que Guy Marius Sagna était aussi dans son droit d’aller manifester devant le Palais.



« Il a écouté certainement son ami Souleymane Ndéné Ndiaye (Premier ministre sous Wade) qui a dit que l’Etat ne doit pas reculer et qu’il faut mater les manifestants. Je lui rappelle que ce sont ces mêmes gens-là, en 2011 et 2012, qui étaient au pouvoir, quand lui venait manifester avec nous à l’époque », a rappelé M. Barro.



Fadel Barro, évoquant la forte mobilisation vendredi du collectif Noo Lank , a soutenu que les Sénégalais ne supportent pas cet emprisonnement de Guy Marius Sagna. « Quand Abdoulaye Wade a voulu mettre en prison Macky Sall parce qu’il avait créé son propre parti, c’est tout le peuple qui l’a accompagné jusqu’au Commissariat. Ces Sénégalais qui n’aiment pas l’injustice qui l’on soutenu quand il était exclu de l’Assemblée nationale, sont encore là et regardent comment il traite Guy Marius Sagna. Les jeunes avec qui il a affaire, ne lâchent pas », a-t-il prévenu.



Guy Marius Sagna, leader du mouvement « France Dégage », a été interpellé devant les grilles du palais de la République, il y a plus de deux mois, au cours d’une marche de protestation contre la hausse du prix de l’électricité, avec huit autres personnes.



Il a été inculpé et placé en détention pour "attroupement’’, "troubles à l’ordre public" et "participation à une manifestation non autorisée" en même temps que les autres, qui ont tous été libérés, sauf lui qui reste toujours en prison.