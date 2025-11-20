Fadilou Keita : "Mimi Touré doit faire face à ses responsabilités de force ou de gré"

Depuis sa désignation comme superviseur de la coalition Diomaye Président, Mimi Touré est dans le viseur des Pastefiens. Dans une publication sur sa page Facebook, ce Jeudi, 20 novembre, Fadilou Keita, Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignation a estimé que « l’ancienne Premier ministre devrait faire face à ses responsabilités de gré ou de force ».



Selon Fadilou Keita, Aminata Touré est particulièrement visée, non seulement par les conclusions du rapport du CESE, mais également dans les affaires impliquant ABRÉ et Karim Wade. Il a ainsi soutenu que « Mimi se doit désormais de faire face à la justice avec dignité ». Précisant que « pour se joindre aux "patriotes" ou aux défenseurs de la bonne gouvernance, il est impératif d'avoir un bilan irréprochable et des "mains propres" ».



« Le rapport sur la gestion du CESE épingle aussi bien Mimi TOURÉ qu’Idrissa SECK. Mimi TOURÉ ayant conduit les affaires ABRÉ et Karim WADE doit pouvoir faire face à la justice avec dignité. Du reste le rapport avait été approuvé par le Président Macky SALL et aujourd’hui, la mise en œuvre incombe au Premier ministre. Elle devra donc faire à face à ses responsabilités de force ou de gré. Pour se battre avec les patriotes il faut avoir les mains propres », a-t-il publié.



