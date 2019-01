Faible taux de présence de la finance islamique: les acteurs du secteur en quête de solutions

Pour remédier le faible taux de présence de la finance islamique comparé à la finance classique, les acteurs publics et privés, ont débuté ce lundi un séminaire de deux jours dont l’objectif est de passer en revue tous les mécanismes d’accès à ces financements islamiques autour du thème intitulé « Les opportunités de la finance islamique en Afrique ».



« Nous devons saisir ces opportunités offerts par la finance islamique. D’où la nécessité du séminaire à une séquence optique qui vise à promouvoir les financements islamiques chercher des solutions, des alternatives pour les PMU et PME », explique Aliou Gueye d’AG consulting.



Secteur méconnu de la finance mondiale, la finance islamique vise l’ensemble des activités financières et commerciales qui respectent les principes du droit et de la jurisprudence islamiques, communément appelés Charia ou loi islamique. Elle est une finance éthique, non spéculative et basée sur l’économie réelle.



« A leur actuel 1.5% d’investissements islamiques mondiaux sont dirigés vers le continent africain. Mais malgré cette présence encore très faible, ce financement alternative à la finance conventionnelle représente un espoir de nombreux d’aide pour le continent. Même si cela est du au déficit communicationnel, une méconnaissance des mécanismes d’accès à ces financements », ajoute M. Gueye.



Venue également assister à la cérémonie d’ouverture de cet atelier de formation, le maire de Dakar Sokham Wardini à fait savoir son engagement à accompagner les jeunes dans cette dynamique. « On parle de la finance islamique depuis 1984 et l’idée que les Sénégalais y font de la finance islamique, c’est quand vous allez empruntez vous n’allez pas payez d’intérêt et ça serait très important d’expliquer aux Sénégalais ce que serait vraiment la finance islamique.



Et d'ajouter, "ce séminaire serait un moment d’échanges et la ville de Dakar, est prête à les accompagner. La finance islamique présente également des opportunités pour les collectivités territoriales. », avoue-t-elle.