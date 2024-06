« Falsification » du règlement intérieur : les députés de YAW dénoncent « une fraude et une atteinte grave de la Constitution »

En marge d’une rencontre des députés de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW), ce mercredi, Ayib Daffé qui s’exprimait devant la presse, a dénoncé des manquements sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qu’il qualifie « de faux et d'usage de faux ».



À en croire le parlementaire, « le règlement de l'Assemblée nationale est abordé parfois sous l’angle descriptif de la déclaration de la politique générale du Premier ministre. Alors que le sujet est beaucoup plus large. Parce qu’il s’agit de faux et d'usage de faux au sein de l'Assemblée nationale ».



« Depuis, septembre 2021, notre installation, on nous a distribué un règlement intérieur intitulé « Assemblée nationale règlement intérieur, édition juillet 2021 ». C’est ce règlement intérieur qui a été distribué à tous les 165 députés. Et après avoir analysé le règlement intérieur, après l’avoir consulté nous avons constaté que cette édition de juillet 2021 est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la Constitution, aux lois de la République et aux prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale », a souligné Ayib Daffé.



D’ailleurs, il a estimé que « cette édition, ne correspond pas aux textes actuellement en vigueur, et cela, nous avons eu à le dénoncer. Nous avons eu également à le démontrer », a-t-il déclaré, révélant que : « Notre collègue Mamadou Lamine Diallo, à l’époque 7e vice-président de l'Assemblée nationale avait adressé une lettre datant du 11 novembre 2022 au président Amadou Mame Diop, l’invitant à retirer le règlement intérieur de l’assemblée qui ne prend pas en compte en totalité la loi organique modifiant et complétant la loi organique 2002/20 du 15, mais 2002, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale voté le vendredi 11 octobre 2019. Depuis cette date, l'Assemblée nationale n’a pas procédé à la modification de son règlement intérieur », a laissé entendre le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.