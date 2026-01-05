Fass boye : une pirogue transportant des candidats à la migration parti depuis le 5 décembre reste introuvable

Depuis un mois, le village de pêcheurs de Fass Boye, dans le département de Tivaouane, est plongé dans une attente insoutenable. Une pirogue transportant plusieurs de ses ressortissants, partie des côtes gambiennes le 5 décembre dernier, n'a plus donné le moindre signe de vie.



Selon les informations recueillies sur place, l'embarcation transportait également des jeunes originaires d'autres localités de la commune de Darou Khoudoss, notamment des villages de Darou Ndiaye, Diogo et Khonk Yoye.



« La pirogue a quitté la Gambie le 5 décembre, et jusqu’à présent, nous sommes sans aucune nouvelle », a confié un habitant du village à l’Aps. Aminata Boye, une mère de famille a quant à ses cinq enfants (trois garçons et deux filles) à bord de cette embarcation. Face à ce sentiment d'impuissance, les habitants se tournent vers la foi et la solidarité. Les autorités religieuses et coutumières organisent régulièrement des séances de prières collectives, tandis que les familles se relaient pour s'apporter mutuellement un soutien moral.