Au total, 420 accidents de la circulation ont été enregistrés en l’espace de 4 mois dans la région de Fatick, au centre du Sénégal, selon le bilan des Sapeurs-pompiers lors d’une réunion consacrée à l’élaboration de la stratégie de sécurité nationale.



Ces collisions ont causé 30 pertes en vie humaines et des milliers de blessés. Le plus grand de ces accidents s’est produit dans la zone d’intervention du Centre d’incendie et de secours de Fatick avec 248 accidents.



Lors de cette rencontre initiée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité, les auteurs ont plaidé pour un renforcement de la sécurité routière avec des mesures spécifiques sur certaine partie de la route nationale 1. Ce, avec l’érection de ralentisseurs, mais également une bonne formation des automobilistes et autres conducteurs motos Jakarta sur le code de la route.