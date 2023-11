Fatick : De la drogue et des faux médicaments d’une valeur de plus d’1, 810 milliard F Cfa incinérés

La subdivision des Douanes de Fatick (Centre) a procédé mardi, à l’incinération d’environ cinq kilogrammes de chanvre indien, de six kilogrammes d’héroïne. Les douaniers ont aussi mis le feu sur un lot de faux médicaments d’une contre-valeur globale d’1, 810 milliard de francs Cfa, a constaté l’Aps.



Les produits prohibés ont été saisis par la Subdivision des Douanes de Fatick et la Sub­division du Littoral sud qui dépend de la Direction régionale des unités maritimes, a précisé le Lieutenant-colonel Ma­madou Alpha Dieng. «La Subdivision des Douanes de Fatick a saisi 2, 139 kg de chanvre indien, 6 kg d’héroïne et 800 grammes de cocaïne pour une contre-valeur de 500 millions F Cfa, et d’importants lots de faux médicaments estimés à 330 millions F Cfa», a-t-il détaillé à l’Aps.



Avant de rappeler que la Subdivision du Littoral sud a réalisé des prises de 2, 335 kg de chanvre, d’une valeur de 200 millions francs Cfa, et de faux médicaments évalués à 780 millions francs Cfa. La plupart des saisies ont été faites par les unités de surveillance des Douanes, à l’occasion des contrôles de routine sur les passagers et les véhicules.



Le La subdivision des Douanes de Fatick (Centre) a procédé, mardi, à l’incinération d’environ cinq kilogrammes de chanvre indien, de six kilogrammes d’héroïne et d’un lot de faux médicaments d’une contre-valeur globale d’1, 810 milliard de francs Cfa, a constaté l’Aps.



Les produits prohibés ont été saisis par la Subdivision des Douanes de Fatick et la Sub­division du Littoral sud qui dépend de la Direction régionale des unités maritimes, a précisé le Lieutenant-colonel Ma­madou Alpha Dieng. «La Subdivision des Douanes de Fatick a saisi 2, 139 kg de chanvre indien, 6 kg d’héroïne et 800 grammes de cocaïne pour une contre-valeur de 500 millions F Cfa, et d’importants lots de faux médicaments estimés à 330 millions F Cfa», a-t-il détaillé à l’Aps.



Il a signalé que la Subdivision du Littoral sud a réalisé des prises de 2, 335 kg de chanvre, d’une valeur de 200 millions francs Cfa, et de faux médicaments évalués à 780 millions francs Cfa. La plupart des saisies ont été faites par les unités de surveillance des Douanes, à l’occasion des contrôles de routine sur les passagers et les véhicules, a-t-il précisé.