Fatick : Une dizaine d’élèves voilées interdites d’accès au Collège catholique du Sine

À Fatick, le port du voile suscite des remous. Hier- lundi, une dizaine d'élèves ont été exclues du Collège catholique du Sine, d'après des témoignages de parents qui se sont confiés à nos confrères de Bês Bi.



Le principal de l'établissement invoque le non-respect du règlement intérieur concernant le port du voile. Une décision qui provoque l'indignation des parents, dénonçant l'attitude de la direction.



Rappelons que mardi 8 octobre, au Cours Sainte-Bernadette (Dakar), une fille a été empêchée de suivre ses cours à cause de son voile.



"On vient de m'informer que ma fille a été empêchée de suivre ses cours à l'école Cours Sainte-Bernadette. La raison invoquée, quand j'ai posé la question, était que la surveillante avait demandé à ma fille de retirer son voile", a confié une mère désespérée au micro de PressAfriK. "Ce qui est sûr, c'est que ce matin, j'avais bien dit à ma fille de ne pas retirer son voile si on le lui imposait".



Cependant suite à la publication de l'arrêté ministériel l'élève a été réintégrée avec son voile.