Éducation : le CUSEMS suspend son mot d’ordre de grève après des avancées avec le gouvernement

Le Directoire du Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a annoncé la suspension de son mot d’ordre de grève, à la suite des avancées enregistrées lors des négociations avec le gouvernement.
Dans un communiqué publié ce 17 avril, le Cusems explique cette décision, mûrement réfléchie, procède d'un « esprit de responsabilité et d'engagement constant en faveur de la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants ».
Le Directoire souligne que cette suspension vise à « consolider les acquis obtenus », tout en maintenant une « vigilance quant à la mise en œuvre effective des engagements pris ».
Le Cusems a également salué la mobilisation de ses membres, adressant ses remerciements aux militantes et militants pour « leur discipline syndicale, leur sens du sacrifice et leur engagement », qu’il considère comme la force motrice des avancées obtenues.
Dans un communiqué publié ce 17 avril, le Cusems explique cette décision, mûrement réfléchie, procède d'un « esprit de responsabilité et d'engagement constant en faveur de la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants ».
Le Directoire souligne que cette suspension vise à « consolider les acquis obtenus », tout en maintenant une « vigilance quant à la mise en œuvre effective des engagements pris ».
Le Cusems a également salué la mobilisation de ses membres, adressant ses remerciements aux militantes et militants pour « leur discipline syndicale, leur sens du sacrifice et leur engagement », qu’il considère comme la force motrice des avancées obtenues.
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