Panique au Tribunal de Pikine : Des serpents s'invitent devant les salles d'audience

Une psychose s'est installée au Tribunal d'Instance de Pikine ces derniers jours. Depuis le 7 avril 2026, l'effondrement d'une partie du mur de clôture jouxtant le Technopole a ouvert une brèche béante dans la sécurité de l'édifice judiciaire. En l'absence de travaux de réparation, cette ouverture favorise l'intrusion régulière de serpents à l'intérieur de l'enceinte, créant un climat d'insécurité pour le personnel et les usagers du service public de la justice.







Selon Seneweb, la tension est montée d'un cran ce jeudi lorsque deux reptiles ont été aperçus à proximité immédiate d'une salle d'audience en pleine activité. La découverte a provoqué un mouvement de panique et une vive agitation parmi les justiciables présents. L'intervention des agents d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) a permis d'abattre l'un des spécimens, mais la menace persiste. Ce vendredi encore, deux autres serpents ont été signalés sur les lieux, confirmant le caractère répétitif et dangereux de ces intrusions.





Cette situation soulève de graves questions sur l'entretien des infrastructures judiciaires dans la banlieue dakaroise. L'inaction des services compétents depuis plus de dix jours face à l'écroulement du mur expose quotidiennement les magistrats, les avocats et les citoyens à des risques sanitaires et sécuritaires majeurs. L'urgence d'une intervention technique est désormais réclamée par les acteurs du tribunal pour restaurer l'étanchéité de la clôture et garantir la sérénité des audiences.

