JOJ Dakar 2026 : Éliminée en quarts de finale, la boxeuse Khadidiatou Boiro promet de revenir plus forte

Éliminée en quarts de finale dans la catégorie des 57 kg par la Kazakhe Aknur Tursyngali, Khadidiatou Boiro quitte le tournoi de boxe des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 sans médaille, mais avec une détermination intacte. Malgré la déception, la pugiliste sénégalaise retient les enseignements d’un combat exigeant et se projette déjà vers l’avenir.



Face à une adversaire plus expérimentée sur la scène internationale, l’espoir sénégalaise n’a pas réussi à décrocher son billet pour les demi-finales. Une sortie prématurée qui n’entame toutefois ni sa fierté ni sa confiance. La boxeuse estime que le vécu d’Aknur Tursyngali a fait la différence sur le ring, tout en reconnaissant avoir cru en ses chances jusqu’au bout de la rencontre.



Au-delà de l’aspect purement sportif, Khadidiatou Boiro s'est dite particulièrement touchée par la forte mobilisation du public sénégalais. Les encouragements de ses compatriotes venus en nombre dans les tribunes lui ont apporté un soutien précieux tout au long de la compétition.



Loin d'être découragée par ce revers à domicile, la jeune athlète entend transformer cette première expérience olympique en levier de progression pour la suite de sa carrière, réaffirmant son ambition de continuer à porter haut les couleurs du Sénégal sur les rings internationaux.